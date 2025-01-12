Тель-Авив, Израиль, 12 января, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Потасовка между участниками акции протеста и сотрудниками полиции произошла возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Об этом 11 января сообщает The Times of Israel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что после признания митинга незаконным полиция призвала протестующих разойтись. Однако демонстранты решили проигнорировать требование правоохранителей и выразили своё недовольство. В итоге ситуация переросла в массовую потасовку между протестующими и правоохранителями.

В ходе стычек полицейские задержали как минимум двух человек. При этом ещё 200 человек отказались покинуть место проведения митинга. Всего в акции протеста в Тель-Авиве приняли участие около 10 тысяч человек. Израильтяне требовали немедленного заключения соглашения, которое бы позволило освободить удерживаемых в секторе Газа заложников. Полицейские выстраивались перед тротуаром, чтобы воспрепятствовать митингующим, которые намеревались перекрыть дорогу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 декабря радикальное палестинское движение ХАМАС впервые заявило о согласии на сделку с израильской стороной. Оно согласилось на временное присутствие войск Израиля в секторе Газа, также переговорщикам передан список заложников, которые могут быть освобождены по условиям сделки.

Предполагается, что заявление ХАМАС связано с соглашением о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу 27 ноября. С этого момента ХАМАС ведёт боевые действия против Израиля без поддержки со стороны «Хезболлы».

Палестинское движение ХАМАС может отказаться от своих требований и перейти к соглашению о прекращении огня, приемлемому для правительства Израиля. Одно предложение, обсуждавшееся некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю какое-то время сохранять присутствие в приграничном районе между Египтом и Газой. Для этого Израиль должен отказаться от контроля над районом, который известен как Филадельфийский коридор.