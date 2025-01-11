Минск, 11 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами на границе с Литвой. Об этом 11 января сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

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«Ночью 10 января пограничники задержали пятерых граждан Республики Беларусь. Нарушители передвигались на трёх автомобилях в районе населённого пункта Погородно Вороновского района Гродненской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе осмотра автомобилей были выявлены более 100 газовых баллонов, девять аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора связи.

Обнаруженные предметы и автомобили изъяты. Проводится разбирательство обстоятельств инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября польские силовики бросили на границе с Белоруссией избитого беженца из Египта со сломанной рукой. В погранкомитете сообщили, что мужчина был истощён и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений, у него была обездвижена рука. Пострадавшему вызвали скорую и госпитализировали.