Минск, 30 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Польские силовики бросили на границе с Белоруссией избитого беженца из Египта со сломанной рукой. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе госпогранкомитета Беларуси.

Пограничный комитет Белоруссии

Белорусские пограничники обнаружили египтянина 29 ноября в Свислочском районе возле польской границы.

«Мужчина был истощён и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», — сообщили в погранкомитете.

Пострадавшему вызвали скорую. Мужчину госпитализировали в Свислочскую центральную районную больницу.

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