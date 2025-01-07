Москва, 7 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Утверждён проект капремонта и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Доходный жилой дом Е. А. Депре» на Петровском бульваре в Москве. Об этом 7 января сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Памятник архитектуры расположен в районе Тверской по адресу: Петровский бул., д. 17/1.

«Проект предполагает ремонт и реставрацию многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия. Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома», — процитировал Ефимова портал Градостроительного комплекса Москвы.

На лестничных клетках и площадках планируется обновить штукатурку и покрасочный слой. Декоративные покрытия и элементы, в том числе лепнину, вручную очистят от слоев старой краски, для повреждённых участков отольют недостающие фрагменты по подлинным деталям.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков добавил, что в подъездах по историческим данным воссоздадут деревянные оконные заполнения, выправят металлические элементы лестниц и отреставрируют каменные ступени. Место современных парадных и тамбурных дверей займут дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой.

На фасаде здания запланированы работы по ремонту архитектурных элементов. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Евгений Чуищев отметил, что у выходящего на бульвар фасада есть два полукруглых эркера, завершённых сандриками с львиными масками, имеются полуциркульные окна с рустованными наличниками и другие элементы, которые отреставрируют, сохранив все исторические цвета.

Как сообщало ИА Регнум в середине декабря прошлого года, в Москве начались работы по реставрации трёх из семи сталинских высоток. Уже отреставрировали жилые корпуса сталинской высотки на площади Красных Ворот. Здание окрасили в исторический цвет, а также воссоздали окна с латунной фурнитурой и балюстраду кровли. На фасадах и в проездных арках вновь появились светильники 50-х годов.

В следующем году реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка, металлические ограждающие решётки.