Москва, 11 января, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Российский сапёр-разведчик Закарьи Алиева с позывным Смайлик, удерживавший опорный пункт украинских военных без еды и воды, сообщил, что киевский режим объявил за него награду в 50 млн рублей. Об этом сообщил телеканал RT.

ИА Регнум

«У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», — рассказал Алиев.

На данный момент Алиев испытывает проблемы с ногой и коленом, которое иногда отказывает.

«Врачи говорят — что-то со связками», — добавил боец.

Вместе с этим, по словам Алиева, киностудия заключила с ним договор о съемках в экранизации его истории. При этом, отмечает боец, он также думает о возвращении на фронт.

Как передавало ИА Регнум, Алиев, который на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и питался найденным у противника луком, рассказал, что украинские военные, чтобы ликвидировать одного российского солдата, убили в общей сложности 10 своих же сослуживцев, задействовав 10–15 дронов на эти цели.

В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой боец рассказал, как сумел захватить блиндаж и заставить сдаться целую группу военных ВСУ.