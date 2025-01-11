Лондон, 11 января, 2025, 03:33 — ИА Регнум. В британских больницах около 50 человек умирают ежедневно из-за ожидания помощи. Об этом пишет газета The Times, которая ссылается на исследование врачей.

ИА Регнум

«По данным анализа, проведённого ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек», — говорится в публикации.

Так, в декабре 2024 года в стране почти 167 тыс. пациентов пришлось ждать помощи врачей более 12 часов. По подсчётам газеты, в связи с задержками помощи избыточные смерти выросли до 16 тыс. в прошлом году.

В свою очередь глава минздрава Великобритании Уэс Стритинг заявил, что ему «стыдно» за оказание медицинских услуг в стране.

Как передавало ИА Регнум, 7 января газета The Times писала, что больницы Великобритании не справляются с наплывом пациентов в связи с ростом сезонных вирусных заболеваний. Уточнялось, что из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа и других вирусных заболеваний о критическом состоянии за последние сутки заявили восемь крупных больниц. Отмечается, что из-за «исключительно высокого спроса» на медицинскую помощь одна из больниц предупредила, что ожидание приёма может составить несколько десятков часов. Руководители национальной службы здравоохранения пояснили, что в конце декабря количество случаев заболевания гриппом возросло до пяти тысяч в день. Кроме того, регистрируется множество случаев коронавируса и норовируса.

Эта же газета в октябре писала, что национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала внедрить схему «брось и иди» работникам скорой помощи. Отмечалось, что схема позволит оставить госпитализированных прямо в коридоре больницы, не дожидаясь их оформления. Данная схема уже внедрена и активно применяется в Лондоне. По расчётам службы, данный протокол действий сокращает время приезда по вызовам к пациентам в критическом состоянии, таком как инфаркт и инсульт.