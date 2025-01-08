Лондон, 8 января, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Больницы Великобритании не справляются с наплывом пациентов в связи с ростом сезонных вирусных заболеваний. Об этом 7 января сообщило издание The Times со ссылкой на медиков.

Иван Шилов ИА Регнум Медицина,больница,лекарства

Уточняется, что из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа и других вирусных заболеваний о критическом состоянии за последние сутки заявили восемь крупных больниц. Отмечается, что из-за «исключительно высокого спроса» на медицинскую помощь одна из больниц предупредила, что ожидание приёма может составить несколько десятков часов.

Так, королевская университетская больница Ливерпуля объявила, что пациентам отделения неотложной помощи придётся провести в нём 50 часов в ожидании начала лечения. Больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение, то есть из-за критической нагрузки им понадобится время и особые меры для восстановления нормальной работы.

Руководители национальной службы здравоохранения пояснили, что в конце декабря количество случаев заболевания гриппом возросло до пяти тысяч в день. Кроме того, регистрируется множество случаев коронавируса и норовируса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае не поступало. В свою очередь, китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена и работает в штатном режиме, никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.

Власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV), которая привела к переполненности больниц и обеспокоила общественность. Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР подтвердило вспышку метапневмовируса по итогам анализа респираторных проб, взятых в больницах в период с 23 по 29 декабря. В стране, как следует из отчёта, нарастает заболеваемость HMPV, гриппом и риновирусом.

Глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ Георгий Викулов 6 января заявил, что метапневмовирус может привести к бронхиту и пневмонии. По данным инфекциониста, случаи заражения HMPV регистрируются в России каждый год.