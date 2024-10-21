Лондон, 21 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Великобритании рекомендовали внедрить схему «брось и иди» работникам скорой помощи. Об этом пишет газета The Times.

Tejas Sandhu/Global Look Press

Отмечается, что с данным предложением выступила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Так, схема позволяет оставить госпитализированных прямо в коридоре больницы, не дожидаясь их оформления. Данная схема уже внедрена и активно применяется в Лондоне.

По расчётам службы, данный протокол действий поможет сократить время приезда по вызовам к пациентам в критическом состоянии, таком как инфаркт и инсульт. Сейчас же, отмечает газета, процесс госпитализации в британских больницах в среднем занимает порядка 15 минут. Ситуация ухудшается в зимний период, когда работники скорой не могут найти места в больнице, а время прибытия по экстренным вызовам увеличивается до 1,5 часа.

Как передавало ИА Регнум, в августе рентгенологов в Великобритании обязали спрашивать перед исследованием о возможной беременности абсолютно всех пациентов, независимо от пола. Отмечалось, что распоряжение дано в рамках руководства по обеспечению инклюзивности, разработанного обществом рентгенологов.

Как поясняется в материале, решение принято рентгенологами после инцидента с мужчиной-трансгендером, который не знал о своей беременности, и ему провели компьютерную томографию. Лаборанты радиологического отделения уточнили, что пациенты заполняют анкету, где сами указывают пол, в том числе при рождении, предпочитаемое имя и местоимение.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения отметили, что новые требования пациенты встретили с гневом и замешательством. Рентгенологи рассказали, что после вопросов о беременности мужчины уходят в бешенстве, женщины часто плачут из-за необходимости пояснять, отчего у них не может быть детей, а родители детей приходят в ярость и пытаются оскорбить медиков.