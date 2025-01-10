Челябинск, 10 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В Челябинской области многофункциональные центры (МФЦ) шести населённых пунктов закрыли приём документов. Об этом заявили на сайте регионального портала 9 января.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди городов, в МФЦ которых отключился интернет, Копейск, Озёрск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, а также проблемы были зафиксированы в селе Агаповка.

«Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) приём граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сбой в работе продлился сутки. 10 января все центры устранили проблему с подключением к интернету и возобновили работу в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря три российских региона в рамках учений Роскомнадзора отключили от мирового интернета. Сообщалось, что РКН проверял эффективность функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мира.

2 декабря в работе мессенджера Telegram произошёл сбой. По данным портала Downdetector, число жалоб составило около 1,5 тыс. Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской и Нижегородской областей, Москвы и Краснодарского края.