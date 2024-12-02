Москва, 2 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В работе мессенджера Telegram 2 декабря произошёл сбой. По данным портала Downdetector, число жалоб по состоянию на 18:45 мск составило около 1,5 тыс.

Иван Шилов ИА REGNUM

Половина пользователей жалуется на сбой в мобильном приложении. Почти у четверти возникли проблемы с получением оповещений и работы сайта. Также наблюдаются неполадки в работе личного кабинета.

Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской и Нижегородской областей, Москвы и Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря пользователи мессенджера Viber в России массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Фиксировалось большое количество сообщений о частичной или полной утрате функций приложения.

29 ноября компания «Аэрофлот» сообщила о глобальном сбое в системе Leonardo. Были проблемы с оформлением, переоформлением и возвратом билетов. При этом система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и в мобильном приложении работала без перебоев.