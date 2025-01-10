Лондон, 10 января, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Британский миллионер Грег Карповски, являющийся основателем финтех-компании Stenn Technologies, исчез с публичного поля после сообщения своим сотрудникам о том, что его оценивавшийся два года назад почти в $1 млрд бизнес рухнул. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg.

Футуропроссимо Грег Карповски

Отмечается, что миллионер объявил это своим 250 сотрудникам в ходе состоявшегося 4 декабря 2024 года телефонного разговора, когда он уже покинул территорию Британии. Затем дочерние компании Stenn объявили о банкротстве, и большая часть сотрудников была уволена. В состоявшемся спустя неделю разговоре основатель компании участия не принимал.

По данным агентства, кредитор HSBC Holdings Plc заподозрил фиктивные транзакции и вынудил финтех-компанию объявить себя банкротом, а вероятные крупнейшие компании — контрагенты Stenn отрицают какие-либо связи с последней. В их число входят немецкая Zalando SE и японская Yokogawa Electric Corp.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря 2024 года финское издание Kauppalehti написало, что за 11 месяцев года в стране признали банкротами 2829 компаний, что больше, чем за весь 2023 год. Наибольшее количество обанкротившихся компаний — это строительные (707), те, что занимались оптовой и розничной торговлей (523), а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса (334).

Отмечалось, что в 2024 году в среднем ежемесячно банкротились 260 компаний. При этом в 2023 году было начато 2715 процедур банкротства, а в 2022 году их число составляло 2189.