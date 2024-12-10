Хельсинки, 10 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2024 года в Финляндии признали банкротами 2829 компаний. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило местное издание Kauppalehti.

Global Look Press

По данным СМИ, наибольшее количество компаний, подавших заявления о банкротстве в этом году, — это строительные (707), те, что занимались оптовой и розничной торговлей (523), а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса (334).

Отмечается, что за 11 месяцев текущего года было инициировано больше банкротств, чем за весь прошлый год. В 2023-м было начато 2715 процедур, а в 2022-м их число составило 2189.

Подсчитано, что 2024 году в среднем банкротились 260 компаний в месяц.

«От очень большого количества банкротств в начале года мы достигли несколько более умеренных цифр в июле–августе, но в сентябре вернулись к более высокому уровню», — заявили газете представители адвокатской фирмы, специализирующейся на подобных делах.

Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года количество безработных в Финляндии составило почти 300 тыс. человек (при 2,6 млн работающих) — это на 34 тыс. больше, чем годом ранее. А в августе статистики сообщили, что Финляндия стала второй после Литвы страной Евросоюза по скорости роста уровня безработицы в течение года. В особенно тяжёлом положении находится строительная отрасль — из-за высоких процентных ставок в Финляндии практически остановилось жилищное строительство. Многие занятые в этой сфере уже уехали в поисках работы за границу.

До 2020–2022 годов Финляндия много зарабатывала на экономическом взаимообмене и турпотоке из России. По инициативе Хельсинки экономическое сотрудничество двух стран сведено к минимуму, граница закрыта, а въезд гражданам России строго запрещён. В результате Финляндия потеряла 20% туристов по сравнению с показателями 2019 года.