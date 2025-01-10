Гатчина, Ленинградская область, 10 января, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Вспыхнувший в Гатчине крупный пожар на территории промзоны локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

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«Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 кв. метров», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Гатчине вспыхнул утром 10 января. Сначала сообщалось, что площадь возгорания 1,6 тыс. кв. м, затем огонь распространился на 1,9 тыс. кв. м.

Как отметили в МЧС, в городской промзоне загорелось двухэтажное кирпичное здание.