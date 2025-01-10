Гатчина, Ленинградская область, 10 января, 2025, 08:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области в промзоне 10 января вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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В Гатчине утром загорелось двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. м. Данных о пострадавших не поступало.

«Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1900 квадратов», — сообщили в ведомстве.

В борьбе с огнём участвуют более 50 сотрудников МЧС, задействовано 12 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в Москве загорелась крыша находящегося на реконструкции двухэтажного строения на территории религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Предварительная причина — нарушение техники безопасности при работе со сваркой.