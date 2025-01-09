Москва, 9 января, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Одинцово после того, как СМИ рассказали историю московского врача Егора Батырева, которого грозит оставить без жилья женщина-генерал.

Дмитрий Коротаев/Известия

По данным источника ИА Регнум дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц»). Правоохранители обратили внимание на телевизионный сюжет, где врач рассказал, что некая Алексия Карлосовна Кардосо, представившаяся «генералом безопасности», выкупила половину дома у его бывшей гражданской супруги. Теперь новый владелец пытается любыми способами избавиться от соседки.

По словам Егора, ему поступают угрозы. При этом женщина утверждает, что она «генерал-майор комитета безопасности России», которого по факту не существует. При этом сделку купли-продажи женщина называет законной и требует от медика немедленно покинуть дом. Полиция начала проверку.

7 января эксперты предупредили россиян о том, что мошенники начали активно использовать дипфейк-звонки якобы от имени родственников и начальства. В новом году количество таких атак может увеличиться в десятки раз.