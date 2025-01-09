Волгоград, 9 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. При столкновении трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области один человек погиб и ещё шестеро, включая двоих детей, пострадали. Об этом 9 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области

Уточняется, что вечером 8 января на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Opel Corsa, Volvo S и Lada 210 740.

«В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто — мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что также с места ДТП в больницы доставили 22-летнего водителя автомобиля Volvo и его 24-летнюю пассажирку. Региональная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту этой аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января при столкновении двух автомобилей в Самарской области два человека, включая ребёнка, погибли и ещё семеро пострадали. Авария произошла в Большеглушицком районе на 103-м км трассы Самара — Большая Глушица.