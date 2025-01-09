Пекин, 9 января, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин якобы пришёл в ярость из-за экономиста Гао Шаньвэня, раскритиковавшего официальные показатели Пекина о росте китайской экономики. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Xie Huanchi/Global Look Press

Как утверждает газета, лидер Китая якобы поручил привлечь к ответственности Гао Шаньвэня.

«Гао Шаньвэнь усомнился в способности Пекина стимулировать свою экономику, поскольку надвигаются угрозы, связанные с обвалом рынка недвижимости, растущим долгом и другими проблемами», — говорится в публикации.

Ранее экономист предположил, что реальный рост ВВП Китая составляет в последние три года около 2%, несмотря на то, что официальные данные Пекина говорят о 5% роста.

Вместе с этим газета заявляет, что Си Цзиньпин больше всего якобы разозлился из-за того, что Гао Шаньвэнь выразил сомнения касаемо способности нынешних властей Китая стимулировать экономический рост, назвав действия руководства КНР «оппортунистическими».

Как передавало ИА Регнум, в июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что китайская модель экономики многими экспертами признаётся более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская и европейская.

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, отметил ранее президент, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. Рост ВВП России, указал он, составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года — 5,4%. Такая динамика, по его словам, определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.