Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Китайская модель экономики многими экспертами признаётся более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская и европейская, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (МПЭФ),

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«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признаётся более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. Она более эффективная — это правда», — сказал глава государства.

Однако, подчеркнул Путин, она эффективна для китайского общества и экономики. По его словам, «голые» схемы не работают или работают плохо.

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые, отметил ранее президент, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. Рост ВВП России, указал он, составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года — 5,4%. Такая динамика, по его словам, определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

Как передавало ИА Регнум, в ходе визита президента РФ в Китай в мае 2024 года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР с Россией укрепились за три четверти века, а Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24 процента больше, чем в 2022-м, благодаря чему страна заняла первое место в мире среди экспортеров нефти в КНР.