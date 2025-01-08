Пермь, 8 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в сети пекарен. Об этом 8 января сообщило главное управление СК по Пермскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В соцмедиа отмечалось, что с 29 декабря прошлого года люди обращались в медучреждения с признаками пищевого отравления. До появления симптомов все они покупали готовые изделия в сети одной из городских пекарен

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрят места происшествий, проведут допросы руководства пекарни и потерпевших, точное количество которых устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря прошлого года в Воронежской области произошло массовое отравление обедом в столовой. Всего пострадали 14 человек, состояние 13 из которых оценивалось как средней степени тяжести. Ещё один человек оказался в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии. Точку питания закрыли, началась проверка и сбор проб на анализы.