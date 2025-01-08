Москва, 8 января, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Эвакуационная группа украинских формирований бросила своих раненных сослуживцев умирать в чистом поле в курском приграничье. Об этом 8 января сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военкора, вначале два автомобиля украинской группы эвакуации забрали несколько своих раненых и выдвинулись к своим позициям, но затем из этих машин «по непонятной причине» выбросили двух ещё живых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Тот факт, что в украинской армии не забирают раненых, не является какой-то тайной, однако, когда их выбрасывают из эвакуационных машин умирать в чистом поле, такое операторы БПЛА «северян» [российской группировки войск «Север»] увидели впервые», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года мобилизованный в ряды ВСУ младший лейтенант Павел Салий рассказал, что командование украинской армии минирует мосты и этим перекрывает пути отступления своим бойцам. Узнав об этом, его группа приняла решение сдаться.

Представитель николаевского подполья 27 октября рассказал, что в прифронтовых медпунктах сбора в сёлах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковской области раненые бойцы ВСУ находятся в ужасных условиях. Он уточнил, что раненых кладут на деревянные нары и в этих помещениях царит антисанитария, а также есть насекомые и паразиты. Через нескольких дней пребывания в таких условиях они начинают буквально гнить заживо из-за клопов и вшей.