Харьков, Украина, 27 октября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. В прифронтовых медпунктах сбора, расположенных в сёлах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковской области, украинские раненые находятся в ужасных условиях. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель николаевского подполья.

ИА Регнум ВСУ, Часов Яр, район Канал

По его словам, в этих пунктах раненые лежат на деревянных нарах, в помещениях царит антисанитария, есть насекомые и паразиты. После нескольких дней пребывания в таких условиях люди начинают буквально гнить заживо из-за клопов и вшей.

Представитель подполья рассказал, что уборка там проводится раз в неделю, к этому моменту лужи крови успевают засохнуть, отмыть их невозможно. Воздух в помещениях спёртый, их не проветривают. У доставленных раненых уже были зафиксированы случаи заражения крови из-за антисанитарии.

В сопротивлении сообщили, что на этих украинских военно-медицинских объектах находятся военнослужащие из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ («Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Число раненых на разных пунктах варьируется от 50 до 150 человек. Ситуация будет только ухудшаться, поскольку раненые продолжают поступать, заключил подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен украинский военный Владимир Грачёв рассказал, что сослуживцы бросили его, раненного в ногу, в блиндаже. Он там пробыл два месяца, пока российские солдаты не нашли его, оказав медицинскую помощь.

Российские солдаты спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами на поле боя в Херсонской области. Женщину обнаружили после боестолкновения в конце декабря 2023 года. В российском военном госпитале она прошла лечебный курс.