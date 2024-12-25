Москва, 25 декабря, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) минирует мосты, тем самым перекрывая пути отступления своим бойцам. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный младший лейтенант Павел Салий.

Александр Полегенько/ТАСС

«Я и мой товарищ не могли найти наших товарищей, позицию, где могла бы пройти эвакуация. Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своими же», — приводит «РИА Новости» слова Салия.

После этого, продолжил Салий, он вместе с сослуживцами вернулся обратно. 12 декабря они нашли дом, на который повесели табличку о готовности сдаться в плен. Уже 16 декабря российские бойцы взяли их в плен.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ пытаются заблокировать радиочастоты, которые украинские военные используют для связи с российской стороной и перехода на неё.

По данным Минобороны, в период с 14 по 20 декабря по меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

15 декабря появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда российские беспилотники разбросали над её позициями агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем своим украинским сослуживцам.

Взятый в плен украинский боец Иван Сова 12 декабря рассказал, что ВСУ перед отправкой в Курскую область советовали, чтобы военные выбирали самоубийство вместо плена, заявляя, что их якобы всё равно убьют. Он также сообщил, что сослуживцы бросили его, когда он получил ранение. Помогли Сове только российские бойцы.