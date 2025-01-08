Энгельс, Саратовская область, 8 января, 2025, 08:22 — ИА Регнум. На одном из промышленных предприятий Энгельса после падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание. Об этом 8 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r /7863

«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развёрнут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Бусаргина, у региона имеется достаточное количество сил и средств для локализации вспыхнувшего пожара.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января на один из промышленных объектов в Энгельсе упали обломки сбитых дронов. Информации о пострадавших не поступало, на место инциденты прибыли пожарные расчёты и экстренные службы.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны армии России в ночь на 8 января перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над несколькими регионами. Уточнялось, что 11 БПЛА из этого числа были сбиты над Саратовской областью, по четыре беспилотника — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской областями. Кроме того ещё два дрона подавили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над акваторией Азовского моря.