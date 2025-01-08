Энгельс, Саратовская область, 8 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. На территории предприятия в Энгельсе Саратовской области, где в результате атаки дрона украинских формирований вспыхнул пожар, развернули оперативный штаб. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

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«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развёрнут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации», — написал он в своём Telegram-канале.

Бусаргин утончил, что на месте инцидента достаточно сил и средств для локализации возгорания, и добавил, что на предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и сотрудники других профильных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января на промышленный объект в Энгельсе упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов. На место выехали пожарные расчёты и экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

Позднее в Министерстве обороны рассказали, что российские силы противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА. Из этого числа 11 дронов перехватили и сбили над Саратовской областью, по четыре беспилотника уничтожили над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, ещё два БПЛА удалось подавить над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над акваторией Азовского моря.