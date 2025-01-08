Кишинёв, 8 января, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под игрушечный автомобиль, которое обнаружили молдавские пограничники при проверке почты в аэропорту Кишинева, отправлено с Украины. Об этом 8 января сообщила радиостанция Puls Media.

По данным источников радиостанции, посылка отправлена с территории Украины и предназначалась для доставки в Грузию, в город Тбилиси. Полиция устанавливает, кто является отправителем и получателем опасного груза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самодельное взрывное устройство найдено сотрудниками молдавской таможни в аэропорту Кишинёва. В одной из посылок при сканировании обнаружен подозрительный предмет, по форме сходный с детской игрушкой в форме автомобиля. Предмет воспринят как компоненты взрывоопасного устройства.

Специалисты центра технико-криминалистической экспертизы прибыли на место инцидента и обезвредили подозрительный предмет. Никто не пострадал, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.