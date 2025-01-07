Кишинёв, 8 января, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство найдено сотрудниками молдавской таможни в аэропорту Кишинёва. Об этом 7 января сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

U.S. Marine Corps Фрагмент взрывного устройства

Уточняется, что при обработке почтовых отправлений в международном аэропорту Кишинёва в одной из посылок при сканировании обнаружен подозрительный предмет, по форме сходный с детской игрушкой в форме автомобиля. Предмет воспринят как компоненты взрывоопасного устройства.

На место вызвали специалистов центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы, которые обезвредили подозрительный предмет.

Работа аэропорта продолжается в штатном порядке, все пассажиры находятся в безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 5 января арестовал третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в городе. 5 января в Екатеринбурге арестовали одного из задержанных молодых людей, которых обвиняют в подготовке теракта. Ранее суд арестовал второго фигуранта по данному делу. Все трое несовершеннолетних останутся под стражей до 21 февраля 2025 года.

Днём ранее ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.