Анкара, 8 января, 2025, 05:51 — ИА Регнум. Банду мошенников-таксистов и их подельников, кравших деньги у туристов, задержали в Стамбуле. Об этом 7 января сообщает турецкое издание Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что водители такси и их сообщники брали деньги у туристов под предлогом проверки на подлинность, а затем просто похищали эти денежные средства. Банда злоумышленников действовала в районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёе и Фатихе.

«В рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула, были выданы постановления о задержании 30 подозреваемых», — отмечает издание.

В ходе операции задержан и главарь преступного сообщества Сафет. Полиция провела обыски и задержания по 36 адресам в 13 районах Стамбула. Изъяты четыре пистолета и около 60 патронов к ним, а также мигалка для служебного автомобиля. Поиски других подозреваемых продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Турции задержали банду мошенников, которые обманули туристов на 60 млн долларов. Операцию по задержанию подозреваемых правоохранители проводили на протяжении пяти месяцев сразу в девяти провинциях Турции. Мошенники размещали фальшивые объявления и получали деньги с туристов, бронирующих номера. От действий аферистов пострадали сотни человек.