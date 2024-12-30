Анкара, 30 декабря, 2024, 19:52 — ИА Регнум. В Турции задержали банду мошенников, которые обманули туристов на 60 млн долларов, передаёт 30 декабря местное агентство IHA.

Global Look Press/Paul Zinken/dpa

«В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл», — сказано в публикации.

Операцию по задержанию подозреваемых правоохранители проводили на протяжении пяти месяцев сразу в девяти провинциях Турции. Мошенники размещали фальшивые объявления и получали деньги с туристов, бронирующих номера. От действий аферистов пострадали сотни человек.

Как передавало ИА Регнум, в октябре турецкие правоохранители раскрыли в Стамбуле преступную схему по распределению заболевших младенцев между больницами, которая привела к гибели не менее 21 новорожденного. Преступная группа медиков перенаправляла в частные клиники новорождённых, которых требовалось доставить в отделения скорой помощи. Они руководствовались выгодой, а не выбором учреждений, где детям оказали бы наилучшую помощь.

В феврале сообщалось, что бизнесмен из Москвы стал жертвой мошенницы при покупке тура на Сейшельские острова. Мужчина отдал 450 тыс. рублей, но так и не смог улететь в отпуск.