Москва, 7 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Резервный самолёт с пассажирами борта, экстренно севшего в московском аэропорту Внуково, вылетит в Самарканд в 20:00 мск. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Ютэйр».

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«В 20:00 мск планируем вылет из Внуково», — приводит агентство сообщение перевозчика.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 января следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд самолёт совершил экстренную посадку во Внуково. Командир воздушного судна принял решение об экстренном приземлении в московском аэропорту из-за сработавшей индикации стабилизатора. На борту находились 173 пассажира, они не пострадали.