Минск, 7 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не держится за власть в стране.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Я не держусь за власть. Я сделаю всё для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь ещё при новой власти, и вы тоже, пожить», — цитирует его заявление, сделанное во вторник, 7 января, в ходе посещения храма на Рождество, «БелТА».

Белорусский лидер также обратил внимание на необходимость подготовки подрастающего поколения и воспитания в нём должного отношения к родной стране. По его словам, оно должно беречь и ценить Белоруссию.

Ранее, в августе прошлого года, Лукашенко призвал белорусов привыкать к тому, что рано или поздно в стране будет новый глава государства. Как указал белорусский лидер, своему преемнику он должен оставить мирную Белоруссию.