Анкара, 7 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Подросток из России погиб во время катания на лыжах на турецком горнолыжном курорте Эрджиес. Об этом 7 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Shadati/Global Look Press

Уточняется, что 15-летний подросток вместе с родителями отдыхал на курорте во время новогодних праздников и неудачно скатился с трассы, потеряв равновесие возле подъёмника Девели Капы, и затем упал.

На место экстренно приехала скорая помощь и доставила пострадавшего россиянина в местную больницу, однако полученные им травмы оказались слишком серьёзными.

«Россиянина спасти не смогли. Пострадавший умер в палате, его тело отправлено на вскрытие в местный морг», — говорится в сообщении.

Ранее, конце декабря 2024 года, 26-летняя швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла из-за схода лавины на горнолыжном склоне в альпийском курортном городке Ароза. Женщина являлась членом сборной Швейцарии по сноуборд‑кроссу.