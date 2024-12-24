Берн, 24 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В результате схода лавины погибла швейцарская сноубордистка Софи Хедигер. Об этом 24 декабря сообщили на сайте Федерации зимних видов спорта Швейцарии.

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26-летняя участница сборной Швейцарии по сноуборд‑кроссу погибла на горнолыжном склоне в альпийском курортном городке Ароза в понедельник.

«Софи Хедигер выросла в Хоргене и много времени проводила в Арозе. Там её жизнь, связанная с фрирайдом, любимым хобби, пришла к трагическому, внезапному и слишком раннему концу. Для семьи швейцарского лыжного спорта Рождество омрачено трагической смертью Софи Хедигер. Нам невероятно грустно. Мы почтим память Софи», — сообщил генеральный директор федерации Вальтер Ройссер.

Немецкое издание Spiegel передаёт слова полиции о том, что спортсменка каталась на закрытой трассе в сопровождении ещё одного сноубордиста. Экстренные службы были оповещены после схода лавины, однако спасти девушку не удалось, говорится в материале.

Хедигер выступала на Олимпийских играх 2022 года в Китае, победила на зимней Универсиаде — 2023 в Лейк‑Плэсиде и поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября на горе Дхаулагири в Непале нашли погибшими пятерых российских альпинистов, которые два дня назад отправились на вершину и пропали. Находившиеся в связке альпинисты сорвались с высоты 7600 метров и разбились насмерть.