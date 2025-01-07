Вашингтон, 7 января, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отменила «политику разнообразия» по отношению к сотрудникам. Об этом рассказал американская газета The Wall Street Journal 6 января.

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Отмечается, что компания больше не будет ставить цели по равенству и инклюзивности для своих сотрудников и поставщиков, хотя и продолжит публиковать статистику, касающуюся разнообразия в организации.

Издание подчёркивает, что McDonald’s добился прогресса, когда решил связать зарплату руководителей с повышением доли женщин и представителей расовых меньшинств на руководящих должностях к 2025 году. Таким образом, более 30% руководителей американской компании состоят из ранее недостаточно представленных групп, а 25% выплат получают те поставщики, чьи показатели достигли целей в политике DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность).

Ранее отказались от «политики разнообразия» такие крупные сети, как Walmart, Ford Motor, Tractor Supply, а также Ford, Lowe’s, John Deere и Harley Davidson в угоду своему основному клиенту — консервативному или умеренному американскому гражданину.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября клиенты McDonald’s подали коллективный иск в федеральный суд американского города Чикаго после после обнаружения кишечной палочки в продукции этой сети ресторанов. 22 октября стало известно, что в США у по меньшей мере у 49 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов McDonald’s. Большинство заболевших из них ели бургеры. При этом один из пострадавших скончался, ещё десять человек госпитализировали.