Лондон, 7 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Британский кинооператор Роджер Пратт, снимавший фильмы о Гарри Поттере, «Бэтмена» и иные картины, скончался в декабре в возрасте 77 лет. Об этом сообщило Британское общество кинооператоров (BSC).

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Дата и причина смерти не разглашаются. Мужчина завершил карьеру оператора из-за диагностированной болезни Альцгеймера, проявившейся в раннем возрасте.

Пратт родился в Лестере в 1947 году. В девять лет он уже начал интересоваться механикой съёмки, а в конце 1960-х поступил в Лондонскую киношколу. В то же время Пратт осознал, что больше тяготеет к работе с камерами, нежели к режиссуре. На последнем курсе он впервые участвовал в качестве ассистента оператора в фильме «Мрачные мгновения» (1971). Режиссёром он дебютировал в кинокартине Роджера Кристиана «Отправитель» 1982 года.

Позднее он снимал такие фильмы, как «Высокие надежды» 1988 года, «Конец романа» 1999 года, за который был номинирован на премию «Оскар», «Гарри Поттер и тайная комната» 2002 года, «Гарри Поттер и кубок огня» 2005 года, «Троя» 2024 года и другие. Последней в его послужном списке стала кинокартина «Сохраняя Рози» 2014 года режиссёра Стива Ривза, после чего Пратт ушёл на пенсию.

В 2023 году Пратт был удостоен высшей награды BSC за выдающийся вклад в развитие кинематографа.