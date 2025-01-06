Москва, 6 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. В Москве 7 января с 10:00 до 19:00 ожидается ледяной дождь, мокрый снег и гололёд. Об этом сообщил официальны портал мэра столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Возможно налипание снега на провода и деревья, а также формирование на них ледяной корки», — указано в сообщении.

Пешеходам попросили быть внимательными и аккуратными на улицах, а автомобилистов — соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.

Пассажиры и водители могут столкнуться с пробками на дорогах. Также может увеличиться количество ДТП, произойти обрывы линий электропередачи и падения деревьев. Подобные погодные условия неблагоприятны для высотных и строительно-монтажных работ, отмечается на портале.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что к Рождеству сугробы в столице увеличатся до 22–27 см, а температура днём составит до –8 градусов. 9 января температурный фон окончательно вернется в норму второго месяца зимы, под утро столбики термометров отобразят показатели в –8…–13, к выходным не исключены первые в этом сезоне –20 градусов.