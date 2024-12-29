Москва, 29 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В последний день уходящего года, 31 декабря, в Москве ожидаются снегопады, температура воздуха может подняться чуть выше нулевой отметки. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«31-го декабря пройдут снегопады, столбики термометров успеют подняться чуть выше нулевой отметки. К полуночи снежное ненастье стихнет, и в новогоднюю ночь ударят лёгкие морозы до -1…-6», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, снегопады возобновятся 1 января во второй половине дня. 3 января похолодает до -6, а на следующий день морозы окрепнут до -10 градусов. К Рождеству сугробы увеличатся до 22-27 см, а температура днём составит до -8 градусов.

9 января температурный фон окончательно вернется в норму второго месяца зимы, под утро столбики термометров отобразят показатели в -8…-13, к выходным не исключены первые в этом сезоне -20 градусов.

Как ранее передавало ИА Регнум, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что 31 декабря и 1 января атмосферное давление в столичном регионе будет очень низким, на 10−12 градусов ниже нормы, что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Порывы ветра могут достигать до 12−14 метров в секунду, поэтому будет казаться, что пришёл мороз.