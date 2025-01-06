Украина, 6 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. В городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима, 6 января прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — сообщило издание.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в контролируемой украинскими войсками части Херсонской области не объявляли.

Режим воздушной тревоги объявлен с 17:21 мск на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области и с 15:51 мск — в Сумской области.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам ВСУ в районе Херсона.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января на Украине с 09:16 мск объявляли воздушную тревогу в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. В ночь на 6 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Черкассах.