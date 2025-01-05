Черкассы, Украина, 6 января, 2025, 01:57 — ИА Регнум. На Украине ночью 6 января звуки взрывов были слышны в Черкассах и окрестностях города, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Черкасской области предупредили население об опасности с воздуха в 00:31 мск.

Подробной информации о взрывах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 5 января взрыв прогремел в Николаеве.

Повреждения после взрывов получили инфраструктурные объекты в Сумах, заявили 5 января в областной военной администрации. Взрывы в городе были слышны в 16:50, 18:40 и 19:25.