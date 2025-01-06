Киев, 6 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. На территории Киева и ещё восьми областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно в понедельник, 6 января, из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что тревожные сирены, помимо украинской столицы, с 09:16 мск также прозвучали в Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Минобороны России пока не комментировало данные сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 января в Черкассах и окрестностях города прогремели взрывы. С 00:31 мск в Черкасской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве поздним вечером 5 января. С вечера воскресенья на территории Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

В военной администрации Сумской области в тот же день заявили о повреждениях после взрывов, полученных инфраструктурными объектами. Взрывы в городе прогремели в 16:50, 18:40 и 19:25.