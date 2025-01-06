Киев, 6 января, 2025, 15:25 — ИА Регнум. На Украине произошла вспышка метапневмовируса. Об этом 6 января заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.

Global Look Press/Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтверждённых случаев, конечно, их реально больше», — написала Голубовская в Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом инфекционист сослалась на данные Центра общественного здоровья украинского минздрава.

Она напомнила, что метапневмовирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов. При этом у пожилых, а также у людей с ослабленным иммунитетом и маленьких детей заболевание протекает наиболее тяжело.

Как сообщало ИА Регнум, метапневмовирус (hMPV) особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом и передаётся в основном воздушно-капельным путём. В начале января в Китае произошла вспышка заболевания.

Глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ Георгий Викулов 6 января заявил, что метапневмовирус может привести к бронхиту и пневмонии. По данным инфекциониста, случаи заражения hMPV регистрируются в России каждый год.