Москва, 6 января, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Метапневмовирус, вспышка которого сейчас наблюдается в Китае, может вызывать бронхит и пневмонию. Об этом 6 января заявил глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Метапневмовирусная инфекция относится к группе респираторных инфекций, которые ежегодно регистрируются в Российской Федерации. Эта инфекция была открыта в начале 2000-х годов», — рассказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Врач уточнил, что эта инфекция может привести к острому бронхиту и пневмонии, отметив, что в Китае наблюдается рост количества заразившихся метапневмовирусом, что спустя некоторое время может отразиться на количестве заболевших им в России и европейских странах.

«Он (метапневмовирус. — Прим. ред.) активно не мутирует. Это достаточно стабильный вирус. У него нет большого количества штаммов, разновидностей, субтипов», — пояснил Викулов.

Он добавил, что, согласно последним данным, этот вирус относится к требующему пристального внимания классу возбудителей, потому что не существует иммунопрофилактики. В России имеются обладающие широким противовирусным действием препараты, способные помочь в борьбе с метапневмовирусом, добавил инфекционист.

Как сообщало ИА Регнум, интернет-издание Independent 5 января написало, что власти КНР усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). Отмечалось, что ситуация с распространением этой инфекции привела к переполненности больниц в стране и обеспокоенности общественности.

Позднее в этот же день вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что вспышка метапневмовируса в Китае не приведёт к широкому распространению этого заболевания.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов 6 января рассказал, что наиболее тяжело заражение метапневмовирусом переносят дети и пожилые люди.

Метапневмовирус человека является классическим вирусом, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в разных странах. Он, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом и передаётся преимущественно воздушно-капельным путём, реже — контактно-бытовым.