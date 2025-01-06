Москва, 6 января, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Импорт китайских мандаринов за 2024 год смог заменить России поставки из Марокко, но не из Турции. Об этом 6 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что по итогам девяти месяцев прошлого года в Россию привезли более 320 тыс. т мандаринов. Больше всего этих фруктов прибыло из Турции — 126 тыс. т, с долей в 36% от всего импорта, из ЮАР — 58 тыс. т (17%), Египта — 52 тыс. т (15%), Китая — 37 тыс. т (11%) и Абхазии — 27 тыс. т (8%).

При этом поставки из Турции и Марокко в 2024 году снизились сильнее, чем из других стран, сообщает агентство. Импорт упал на 27 тыс. (–18%) и 23 тыс. т (–55%) соответственно. Однако из Китая, по данным ассоциации, наблюдался прирост почти на 37 тыс. т, что компенсировало сокращение импорта марокканских мандаринов.

Кроме того, сообщается, что дороже всего в 2024 году России обошлись закупки из Египта — 112 рублей за килограмм против 78 рублей годом ранее, а также из Китая — 87 рублей против 99 рублей.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 ноября в «Руспродсоюзе» сообщили, что перед Новым годом в России зафиксировали падение цен на мандарины — как в розничной продаже, так и в оптовой. Отмечалось, что по состоянию на 15 ноября ассоциация зафиксировала снижение средних оптовых цен до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц.