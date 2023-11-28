В России упали цены на мандарины
«Руспродсоюз»: в России перед Новым годом подешевели мандарины
Москва, 28 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Перед Новым годом в России зафиксировали падение цен на мандарины. Их стоимость снизилась как в розничной продаже, так и в оптовой. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.
Он сообщил, что по состоянию на 15 ноября ассоциация зафиксировала снижение средних оптовых цен на мандарины до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц.
«В рознице тоже отмечается снижение цен. К примеру, в Москве средние розничные цены на мандарины за месяц упали на 14% — до 237,5 рубля за килограмм», — пояснил представитель «Руспродсоюза».
Леонов считает, что текущий год не станет исключением из статистики, когда продукты для новогоднего стола продаются по акциям и со скидками.
Как сообщало 26 ноября ИА Регнум, в Минсельхозе не ждут значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам. В ведомстве добавили, что их рост не будет выше «среднемноголетних» значений.
В министерстве обратили внимание на говядину, пояснив, что в этом году производство КРС (крупного рогатого скота) на убой росло, что способствовало удержанию цен на этот вид мяса на стабильном уровне.