Москва, 28 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Перед Новым годом в России зафиксировали падение цен на мандарины. Их стоимость снизилась как в розничной продаже, так и в оптовой. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Он сообщил, что по состоянию на 15 ноября ассоциация зафиксировала снижение средних оптовых цен на мандарины до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц.

«В рознице тоже отмечается снижение цен. К примеру, в Москве средние розничные цены на мандарины за месяц упали на 14% — до 237,5 рубля за килограмм», — пояснил представитель «Руспродсоюза».

Леонов считает, что текущий год не станет исключением из статистики, когда продукты для новогоднего стола продаются по акциям и со скидками.

Как сообщало 26 ноября ИА Регнум, в Минсельхозе не ждут значительного повышения розничных цен на продукты к новогодним праздникам. В ведомстве добавили, что их рост не будет выше «среднемноголетних» значений.

В министерстве обратили внимание на говядину, пояснив, что в этом году производство КРС (крупного рогатого скота) на убой росло, что способствовало удержанию цен на этот вид мяса на стабильном уровне.