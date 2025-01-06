Оттава, 6 января, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Сборная США переиграла в овертайме национальную команду Финляндии в финальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой американской сборной в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Джеймс Хэгенс (13-я минута), Брендон Свобода (38-я), Коул Хатсон (39-я) и Тедди Стига (68-я). У сборной Финляндии шайбы забросили Ессе Киискинен (8-я, в большинстве), Туомас Уронен (13-я) и Эмиль Пиениниеми (25-я).

Как сообщало ИА Регнум, 5 января сборная США обыграла команду Чехии и вышла в финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Американцы уверенно победили чешскую команду со счётом 4:1.

Участники полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею определились 1 января по результатам группового этапа первенства. За выход в полуфинал сборная США сыграла со Швейцарией, Канада — с Чехией, Швеция с Латвией, а хоккеисты сборной Финляндии — со сборной Словакии.

Национальные сборные Германии и Казахстана, оказавшиеся на последних местах в своих группах, 2 января боролись за право остаться в элитном дивизионе и сыграть на следующем молодёжном чемпионате мира.