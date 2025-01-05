Оттава, 5 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. На молодёжном чемпионате мира-2025 (МЧМ-2025) по хоккею определился второй финалист. Им стала сборная США, которая в полуфинале обыграла команду Чехии.

Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игра, которая прошла 4 января на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур. У чешской команды единственный гол забил Филип Штанцль.

За победу в чемпионате сборная США поборется с командой Финляндии, которая в первом полуфинале одержала победу над сборной Швеции. Основное время закончилось со счётом 3:3, но в овертайме сильнее были финские хоккеисты. Для сборной США это будет третий финал за последние шесть лет.

Чехия и Швеция встретятся в матче за третье место.

Как сообщало ИА Регнум, полуфиналисты молодёжного чемпионата мира по хоккею определились 1 января по результатам группового этапа первенства. За выход в полуфинал сборная США сразилась со Швейцарией, Канада — с Чехией, Швеция с Латвией, а хоккеисты сборной Финляндии — со словаками.

2 января национальные сборные Германии и Казахстана, оказавшиеся на последних местах в своих группах, боролись за право остаться в элитном дивизионе и сыграть на следующем молодёжном чемпионате мира.

31 декабря сборная Швейцарии со счетом 3:1 обыграла команду Казахстана и стала последним четвертьфиналистом МЧМ по хоккею. Она набрала три очка и заняла четвёртое место в группе.

Молодёжная сборная Канады проиграла команде Латвии со счётом 2:3 в матче чемпионата мира среди юниоров. Игра второго тура группового этапа МЧМ 2025 года по хоккею состоялась в ночь на 28 декабря в Оттаве.