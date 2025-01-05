Воздушную тревогу объявили в Киеве
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях
Киев, 5 января, 2025, 23:02 — ИА Регнум. На Украине вечером 5 января воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 22:44 мск. Минутой ранее воздушную тревогу объявили в Киевской области.
Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областей.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел 5 января в городе Сумы на севере Украины, где была объявлена воздушная тревога.
Поздним вечером 1 января на Украине взрывы прогремели в городе Канев в Черкасской области. Комментарии от местных властей о возможных повреждениях не публиковались.