Киев, 5 января, 2025, 23:02 — ИА Регнум. На Украине вечером 5 января воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 22:44 мск. Минутой ранее воздушную тревогу объявили в Киевской области.

Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областей.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел 5 января в городе Сумы на севере Украины, где была объявлена воздушная тревога.

Поздним вечером 1 января на Украине взрывы прогремели в городе Канев в Черкасской области. Комментарии от местных властей о возможных повреждениях не публиковались.