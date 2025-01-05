Сумы, Украина, 5 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 5 января в городе Сумы на севере Украины, где объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах слышен звук взрыва», — уточнили журналисты.

На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины указано, режим воздушной тревоги действует на территории Сумской области.

Информация от Министерства обороны России о нанесении ударов по объектам ВСУ в украинском регионе не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Киеве объявлялась воздушная тревога. Городские власти призвали жителей спуститься в укрытия. Также сирены звучали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Поздним вечером 1 января на Украине взрывы прогремели в городе Канев в Черкасской области. Комментарии от местных властей о возможных повреждениях не публиковались.

2 января на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске.