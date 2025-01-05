Ярославль, 5 января, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счётом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ПХК ЦСКА Москва

В составе победителей отличились Степан Никулин (2-я минута), Георгий Иванов (13-я), Артур Каюмов (33-я) и Рушан Рафиков (40-я). Армейский клуб ответил лишь одной шайбой, автором которой стал Владислав Каменев на седьмой минуте встречи.

Таким образом «Локомотив» взял реванш за прошлые матчи, завершившиеся со счётом 2:0 и 2:1 в пользу ЦСКА. Для армейцев это поражение стало уже вторым после 11-матчевой победной серии, которая прервалась 3 января проигрышем 3:6 петербургскому СКА.

По итогам встречи «Локомотив» сохраняет лидерство в КХЛ с 68 очками в 43 матчах, а ЦСКА занимает вторую строчку в Западной конференции с 57 очками после 41 игры.

Как передавало ИА Регнум, 2 января российский хоккеист, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. В этом рейтинге он уступил лидерство канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий год в финале домашней Олимпиады-2010.