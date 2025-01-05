Москва, 5 января, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность экс-омбудсмену Луганской Народной Республики Виктории Сердюковой, которая сейчас возглавляет секретариат Уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом говорится в указе, который он подписал 5 января.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Объявить благодарность президента Российской Федерации… Сердюковой Виктории Александровне», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Благодарность также объявлена врио главы города Кургана Антону Науменко, заместителю губернатора Курганской области Станиславу Носкову, министру промышленности и торговли Новгородской области Ивану Чекмарёву и другим.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря президент РФ направил пятерым сотрудникам Донецкого агентства новостей (ДАН) благодарственные письма. Награды были вручены в преддверии десятой годовщины со дня основания СМИ.

Кроме того, Донецкое агентство новостей получило поздравления от первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.