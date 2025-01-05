Киев, 5 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. В Харькове на Украине прогремел взрыв. Об этом 5 января сообщил телеканал «Общественное».

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«В Харькове слышен взрыв», ― говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены включили в регионе в 15:54 мск. Также воздушная тревога объявлена в Сумской области.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Министерство обороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Харьковской области. В военном ведомстве неоднократно отмечали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, днём 5 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Власти призвали горожан спуститься в укрытия. Также сигналы сирены звучали в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В столице Украины воздушную тревогу объявляли ночью 4 января. Местные паблики сообщили о нескольких взрывах. Население Харьковской и Днепропетровской областей об опасности с воздуха предупредили в 23:38 мск 3 января.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 3 января проинформировал о том, что в районе старого аэродрома в Чернигове после удара прогремели четыре взрыва.